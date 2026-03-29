İstanbul'da şiddetli yağış hava ulaşımını vurdu: Pegasus'tan peş peşe sefer iptalleri!

29.03.2026 16:38:00
İstanbul'da sabahtan bu yana şiddetli yağış etkili olmaya devam ediyor. Son olarak Pegasus, 76 seferini karşılıklı olarak iptal ettiğini açıkladı.

İstanbul’da etkili olan şiddetli yağmur ve olumsuz hava koşulları hava ulaşımını olumsuz etkiledi.

Pegasus Havayolları, 76 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

SEFERLER KARŞILIKLI OLARAK İPTAL EDİLDİ

Pegasus Havayolları’ndan yapılan açıklamada, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan uçuş kısıtlama kararı doğrultusunda bugün planlanan bazı seferlerde aksaklık yaşandığı belirtildi.

Bu kapsamda 76 seferin karşılıklı olarak iptal edildiği bildirildi. Açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi halinde yeni iptal ve yönlendirmelerin olabileceği belirtilerek, yolcuların uçuşları öncesinde güncel duyuruları takip etmeleri istendi. 

