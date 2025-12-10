İstanbul'da sır olay... İnşaat bekçisi şantiyede ölü bulundu: Ailesi 'benzin kokusundan' zehirlendiğini iddia etti

Hadımköy'deki bir inşaatın şantiyesinde 7 Aralık'ta saat 11.30 sıralarında, inşaatta bekçi olarak çalışan Nezir Uygur'dan saat 17.00'a kadar haber alamayan ailesi, şantiye alanına gitti.

İhbar üzerine şantiyeye acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Nezir Uygur'un cansız bedeni bulunurken arama çalışmalarına katılan ailesi benzin kokusundan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan ailesi otopsi işlemleri tamamlanan Nezir Uygur'un cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan teslim aldı.

Nezir Uygur'un cenazesi dün öğle namazına müteakip Bilal Habeşi Mescidi'nden kaldırılarak Deliklikaya Mezarlığı'na defnedilirken ailesi ölümünün benzin kokusundan zehirlenme olduğunu iddia etti.

'SU POMPASININ BENZİNİ MUHTEMELEN'

Hayatını kaybeden Nezir Uygur'un yakını Ümit Ceye, "Kendisi halamın eşi oluyor. Olay bu pazar günü oldu. Normalde pazar günü işe gitmiyor. İşe çağırıyorlar. Çukur gibi bir yerde yağmur suyu birikmiş. Ama çukur gibi bir yer dediğim yer kapalı bir ortam. Öyle kapısı yok, bir şey yok. Havasız bir ortam. Bir tahta merdiven yapmışlar. Suyu tahliye etsin diye küçücük bir pencereden adamı içeriye koyuyorlar. Adam içeriye giriyor, orada benzinli su kontörü var. Oradan suyu tahliye ediyor. Gündüz birkaç kez benzin almaya gidip geliyormuş. Saat 17.00'da eve gelmesi gerekiyor. Gelmeyince biz de şüphelendik. Arıyoruz, telefonu açmıyor. Oğlu babasını almaya iş yerine gidiyor. Bekçi daha önce oraya gitmiş. Müdahalede bulunmuş. Ama bekçi de o kokudan etkilendiği için hemen çıkmış. Amca düşmüş diye haber vermiş. Biz de hemen gittik. Fabrikanın içinde biz 20 kişi falan 2 saate yakın aradık. Hiçbir yetkili yok, hiçbir personel yok. Bir bekçi var, o da zaten benzinden etkilenmiş. Onu da hastaneye kaldırmışlar, hastaneye götürmüşler. Şuan hastanede, sabah konuştuk. Su pompası çalıştırıyorlarmış, onun benzini muhtemelen" dedi.

'İHMALSİZLİK YÜZÜNDEN ZEHİRLENEREK ÖLMÜŞ'

Ümit Ceye, "İçeride başka hiçbir şey yoktu. Ama oraya bir insanın girmesi imkansız bir yer. Tahtadan merdivenden 3 metre yüksekliği olan bir yer. Tedbir amaçlı kas, hiçbir şey de görmedik. Biz içeri girdiğimizde, hiçbir şey yoktu. Biz içeri girdiğimizde ilk önce oğlu girdi 'Baba' diye bağırdı. Akşam 17.00-19.30 arası biz aradık, adamı bulamadık. Sonradan bulduk. Adam zaten aşağıya indiğimizde, kendi çabasıyla oraya kadar gelmiş. Biz aşağı indiğimizde adam zaten nefes almıyordu. 'Düşme' demişler ama düşme olayı yok. Bu adam tamamen ihmal yüzünden zehirlenerek orada ölmüş" dedi.

'BİZ DE ZEHİRLENDİK'

Şantiye alanındaki benzinden kendilerinin de etkilendiğini belirten Ümit Ceye "Ben, rahmetlinin oğlu, dayım ve iki itfaiyeciyle beraber 5 kişi içerideydik. 5-10 dakika içerisinde beşimiz de zehirlendik. Ben dün akşam saat 01.00'da hastaneden çıktım. Orada bayılmıştım, hastaneye kaldırmışlar. 5 dakika içinde olan bir şey. İki itfaiyeci zehirlenmiş, polisler zehirlenmişti, rahmetlinin oğlu yine zehirlenmişti. Şu an biri hala hastanede gözetim altında, onun durumu iyi değil. Bekçi Çam Sakura Hastanesi'nde yatıyor. Onun durumu da iyi değil. İfademizi de verdik ama orada o adamı resmen ölüme itmişler. Bu adamın çalıştığı yerde aşırı bir koku var. Hiçbir tedbir yok. Biz aşağı indiğimizde adam cansız yatıyordu. Olay yerinde vefat etmiş" diye konuştu.

'FİRMANIN HİÇBİR YETKİLİSİ YANIMIZDA YOKTU'

Ümit Ceye, "11.30'da işe gidiyor. Saat 05.00'da paydos edip eve gelmesi gerekiyordu. Ama normal çalışma saatleri değil bu, mesaiye çağırmışlar. Firmanın hiçbir yetkilisi de yanımızda yoktu. Biz sadece kendi akrabaları olarak ve itfaiye ekibi olarak adamı aramışız. Komşularla aramışız. Firma yetkililerine ulaşmaya çalışıyorlar, 'Şehir dışındayız, bugün gelemeyeceğiz, yarın geleceğiz' diyorlar. Bir inşaatta adamın firmasında cenaze çıkıyor. Kimse hiç mi ilgilenmez?" ifadelerini kullandı.

'ÖLÜME GÖNDERİLMİŞ ŞEKİLDE ÇALIŞTIRILMIŞ'

Hayatını kaybeden Nezir Uygur'un yeğeni Mehmet Kasım Uygur, "Bunun sorumluları kimse ortaya çıkacak. Benim amcam oraya ölüme, göz göre göre gönderildi. Tek başına, baretsiz, maskesiz, hiçbir iş güvenliği kanununa uyum sağlanmadan orada tek başına ölüme gönderilmiş şekilde çalıştırılmış. Zorla gönderilmiş. Amcam, 'Ben bugün gelmiyorum, bugün izinli günüm' demesine rağmen zorla işe götürülmüş. Biz bunu kabul etmiyoruz " ifadelerini kullandı.