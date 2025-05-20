Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mersin'de korkutan fabrika yangını... Patlama sesleri duyuldu!

Mersin'de korkutan fabrika yangını... Patlama sesleri duyuldu!

20.05.2025 08:44:00
Güncellenme:
AA DHA
Takip Et:
Mersin'de korkutan fabrika yangını... Patlama sesleri duyuldu!

Toroslar ilçesinde ses ve görüntü sistemleri üretilen fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Yer yer patlama seslerinin duyulduğu fabrikanın bulunduğu bulvarın tek yönlü ulaşıma kapatıldığı aktarıldı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı'ndaki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede önlem alınmasının ardından itfaiye ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) alevlere müdahale etti.

Yer yer patlama seslerinin duyulduğu fabrikanın bulunduğu bulvar tek yönlü ulaşıma kapatıldı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.


İlgili Konular: #Yangın #fabrika #Mersin

İlgili Haberler

Anne ve çocukları can vermişti: Şüpheli yangında 'kimyasal madde' ayrıntısı
Anne ve çocukları can vermişti: Şüpheli yangında 'kimyasal madde' ayrıntısı Aydın'ın Nazilli ilçesinde 18 Mart günü iki çocuk ile bir annenin ölümüyle sonuçlanan ve tüm ülkeyi yasa boğan yangın olayı ile ilgili sır perdesi aralanıyor. Olayın ardından Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla teknik takibe alınan, aynı zamanda itfaiye eri olan katil zanlısı babanın, olay günü ölümüne neden olduğu iki çocuğu ve eşinin yangında uyanamaması için kimyasal madde kullandığı iddia edildi.
Beşiktaş'ta ağaçlık alanda yangın!
Beşiktaş'ta ağaçlık alanda yangın! Beşiktaş'ta belediye işçilerinin çalışma yaptığı ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa'da 4 katlı binada yangın paniği!
Bursa'da 4 katlı binada yangın paniği! Bursa'da 4 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangında, daire kullanılamaz hale geldi.