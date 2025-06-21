İstanbul'da skandal görüntü: Pendik’te bir erkek, köpeğe tecavüz etti!

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İstanbul'un Pendik ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir
erkek, sokak ortasında bir köpeğe cinsel saldırıda bulundu.
Olayı fark eden çevredeki yurttaşlar durumu hemen polis
ekiplerine bildirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, şüpheliyi
yakalayarak gözaltına aldı.
Skandal görüntüler, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI
Sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili birçok yorum
yapıldı.
Yorumlarda "Kıyamet yakındır", "Midem bulandı", "İğrenç" gibi ifadeler yer aldı.