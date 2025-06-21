Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da skandal görüntü: Pendik’te bir erkek, köpeğe tecavüz etti!

İstanbul'da skandal görüntü: Pendik’te bir erkek, köpeğe tecavüz etti!

21.06.2025 14:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İstanbul'da skandal görüntü: Pendik’te bir erkek, köpeğe tecavüz etti!

İstanbul Pendik'te bir erkek, sokak ortasında bir köpeğe cinsel saldırıda bulundu. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

﻿Editör notu: Bu haberde tercihen "video" kullanılmamıştır.

İstanbul'un Pendik ilçesinde kimliği henüz açıklanmayan bir erkek, sokak ortasında bir köpeğe cinsel saldırıda bulundu.

Olayı fark eden çevredeki yurttaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Skandal görüntüler, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.


SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada yayılan görüntülerle ilgili birçok yorum yapıldı.

Yorumlarda "Kıyamet yakındır", "Midem bulandı", "İğrenç" gibi ifadeler yer aldı.


İlgili Konular: #Köpek #Pendik #tecavüz #Hayvan istismarı