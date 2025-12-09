İstanbul'da sosyal medya üzerinden IŞİD propagandasına operasyon!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.12.2025 09:20:00
İstanbul’da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüten 10 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü IŞİD'in yurt içindeki eylem ve faaliyetlerine yönelik savcılık koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt ile irtibatları tespit edilen, sosyal medya mecralarında örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüten zanlılar yakın takibe alındı.

Teknik ve fiziki takip sonucu ekiplerce operasyon için bu sabah erken saatlerde düğmeye basıldı. Kentte birçok adrese özel hareket timlerince yapılan eş zamanlı baskınlarda 10 kişi üpheli" sıfatıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerdeki aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli ifade işlemleri için İstanbul TEM Şube'ye götürüldü.

İlgili Konular: #İstanbul #IŞİD #Operasyon #gözaltı

