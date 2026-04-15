Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul’da suç örgütlerine operasyon: 17 şüpheli gözaltına alındı

15.04.2026 08:49:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul başta olmak üzere ülke genelinde ve uluslararası alanda suç faaliyetleri gösteren, hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan yöneticisinin yurtdışında olduğu değerlendirilen suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 5 ilçede 6 ayrı olaya karışan 7’si çocuk 17 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda suç örgütlerine yönelik operasyon düzenledi. Çalışmalarda ülke genelinde ve uluslararası alanda suç faaliyetleri gösterdiği belirlenen suç örgütleri incelemeye alındı.Yöneticisi hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalarda; şüphelilerin 5 ilçede çeşitli suçlardan 6 olaya karıştıkları tespit edildi.

7'Sİ ÇOCUK 17 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yürütülen çalışmalarda 14 Nisan Salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 7’si çocuk toplam 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İlgili Konular: #İstanbul #Operasyon #Çete #gözaltı

İlgili Haberler

