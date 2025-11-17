İstanbul'da 'suç örgütü' operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, şikayetçi C.A.’nın iddiaları üzerine, örgüt lideri olduğu tespit edilen İbrahim Karaduman’ın yönettiği suç örgütüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamımda, bugün gerçekleştirilen operasyonda İbrahim Karaduman’ın da aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

EVRAKLARA EL KONULDU

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ile soruşturmaya ilişkin çeşitli evraklara el konuldu. Öte yandan şüphelilerin 'Örgütlü Tefecilik, Yağma, Tehdit ve Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarına konu mal varlıkları hakkında da tedbir kararı verildiği bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.