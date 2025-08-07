Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da taksici dehşeti... Tartıştığı genç kıza yumruk atıp bayılttı!

7.08.2025 15:49:00
İHA
Esenyurt ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen genç kız kendisine yol vermeyen ticari taksi sürücüsünün önünü kesip tartışmaya başladı. Sürücü yumruğuyla kızı bayıltıp kaçtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde dehşet bir olay yaşandı. 

İddialara göre; yolun karşısına geçmek isteyen bir kıza, 34 TAN 59 plakalı taksi sürücüsü Arda P. yol vermedi. Duruma sinirlenen genç kız, taksinin önünü kesip fotoğrafını çektikten sonra ikili tartışmaya başladı. 

Bir süre sonra taksici, araç içinden yumruk atarak kızı bayılttı. Taksi sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Durumu gören yurttaşlar genç kızı hastaneye kaldırdı. Genç kız şikâyetçi olurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlgili Konular: #İstanbul #Esenyurt #taksici #yumruk

