İstanbul'da taksici dehşeti... Tartıştığı genç kıza yumruk atıp bayılttı!

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde dehşet bir olay yaşandı.
İddialara göre; yolun karşısına geçmek isteyen bir kıza, 34 TAN 59 plakalı taksi sürücüsü Arda P. yol vermedi. Duruma sinirlenen genç kız, taksinin önünü kesip fotoğrafını çektikten sonra ikili tartışmaya başladı.
Bir süre sonra taksici, araç içinden yumruk atarak kızı bayılttı. Taksi sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Durumu gören yurttaşlar genç kızı hastaneye kaldırdı. Genç kız şikâyetçi olurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.