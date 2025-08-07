Cumhuriyet Gazetesi Logo
Saniye saniye kaydedildi... İstanbul'da emlak ofisine silahlı saldırı!

Saniye saniye kaydedildi... İstanbul'da emlak ofisine silahlı saldırı!

7.08.2025 14:45:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Saniye saniye kaydedildi... İstanbul'da emlak ofisine silahlı saldırı!

Zeytinburnu ilçesinde motosikletli ve kasklı 2 kişi emlak ofisine silahlı saldırı düzenledi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi 56. Sokak’ta saat 11.30 sıralarında silahlı saldırı meydana geldi.

İddiaya göre; motosikletli 2 kişi, kapalı olan emlak ofisinin açılmasını bekledi. Sokakta bir süre keşif turu atan şüpheliler, ofisin açılmasının ardından iş yerine art arda ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu. Silahlı saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken olayın ardından iş yerinin kepenkleri kapatıldı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosikletli saldırganların sokağa geldiği anlar görülüyor. İki saldırganın emlak ofisine ateş açtığı ve hızla olay yerinden uzaklaştığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Polisin kaçan saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

İlgili Konular: #İstanbul #silahlı saldırı #emlak

İlgili Haberler

Şanlıurfa'da görevli doktor ve güvenlik görevlisine saldırıya tepki: 'Çalışırken yaralanmak, ölmek istemiyoruz'
Şanlıurfa'da görevli doktor ve güvenlik görevlisine saldırıya tepki: 'Çalışırken yaralanmak, ölmek istemiyoruz' Şanlıurfa’da görev yapan doktor ve güvenlik görevlisine yönelik bıçaklı saldırı ardından açıklama yapan Şanlıurfa Tabip Odası ‘cezasızlık uygulamalarına’ tepki gösterdi. Yaralıların ise tedavisi sürüyor.
Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'ya silahlı saldırı!
Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'ya silahlı saldırı! Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı'nın Çeşme'de sahibi olduğu mekanda çıkan arbede silahlı saldırıya dönüştü. Taşkınlık çıkaran iki kişi, Aksakallı’yı ayağından vurdu.
Erzurum’da işyerine silahlı saldırı: 2 yaralı
Erzurum’da işyerine silahlı saldırı: 2 yaralı Erzurum'da bir işyerine yönelik yapılan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.