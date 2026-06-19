İstanbul'da taksilerde yeni dönem: 'Singapur' modeline geçiliyor

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, bir basın açıklaması yaparak İstanbul’da taksi sektöründe yaşanan sorunları yeni dönemde yapılacak olan yenilikleri kamuoyu ile paylaştı.

Dalcı, sektörün artık yalnızca mevcut yapıyı koruyarak değil, yenilenerek güçlenebileceğini söyledi. Yeni dönemde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın önceliğinin müşteri memnuniyeti, hizmet kalitesi, dijitalleşme ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Dalcı, bu kapsamda hayata geçirilecek yeni projeleri de açıkladı.

'SARI HAT' Whatsapp iletişim hattı sayesinde vatandaşların öneri, memnuniyet, talep ve şikâyetlerinin doğrudan alındığını, böylece yolcularla daha güçlü bir iletişim kurulduğunu ifade etti.

'HİÇBİRŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı "Taksi sistemi artık daha kurumsal, müşteri memnuniyeti odaklı, hizmet kalitesini artıran bir yapıya bürünecek. Son günlerde, biliyorsunuz, Amerikalı bir sanatçının olayındaki işte taksi şikayeti olsun, Rus sanatçının ya da sosyal medya fenomeninin şikayeti olsun; biz esnaf odası olarak eskisi gibi bu olayları sümen altı yapmadık. Çalışan sürücü hakkında kendimiz de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kimse bizim mesleğimizin itibarını kötüleyemez diye müşterilerimizin yanında olduk" dedi.

'QR KODLU TELEFON NUMARASINDAN GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ'

Dalcı "Artık hiçbirşey eskisi gibi olmayacak. Sistem komple değişecek. Müşterileri memnun etmek için biz 'Sarı Hat' diye bir uygulamayı aktif ettik. Çok güzel geri dönüşler var. Hatta başka vilayetler de şu anda bizi rol model aldı, kendileri de bu uygulamayı hayata geçirmeye çalışıyorlar. İstanbul'daki bütün ticari taksilerin içine QR kodlu bir Whatsapp telefon numarası yapıştırıyoruz. Buradan bize geri dönüşler oluyor. Bu geri dönüşlerde hedef süremiz bizim 5 dakika. 5 dakikada müşterimize geri dönüp işte kayıp eşyası olsun, bir şikayeti ya da olumlu bir görüşü varsa bununla ilgili değerlendirme yapıyoruz ve çok güzel geri dönüşler var. Müşterilerimiz de bu kadar bu işin hızlı olabileceğini tahmin etmediklerini söylüyorlar. Bu da bizi keyiflendiriyor ve daha çok motive ediyor" diye konuştu.

'ANINDA REAKSİYON GÖSTERİP SİSTEMDEN ATIYORUZ'

Dalcı "Bununla birlikte saha denetimleri yapıyoruz. Oradaki sürücü arkadaşları şöyle uyarıyorum. Arkadaşlar, iki tane seçeneğiniz var; ya işinizi iyi yapacaksınız ya da artık taksicilik yapamayacaksınız. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, anında reaksiyon gösteriyoruz, tepkimizi veriyoruz ve sistemden atıyoruz. Onlar da artık bu işin ciddi olduğunu anladılar. Kendilerine çeki düzen veriyorlar. Vermeyenlerle ilgili de bizler anında geri dönüşümüzü yapıyoruz" diye konuştu.

'TAKSİDE SİNGAPUR MODELİNE GEÇİYORUZ'

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı, 1 aya kadar "Singapur" modeline geçileceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Dijitalleşmeyi önemsiyoruz. İstanbul'da biliyorsunuz taksi çağırma uygulamaları var. Bu uygulamalar müşterimizden ve taksi sürücülerinden çok yüksek komisyonlar alıyorlar. Ben bunun çok hakkaniyetli olmadığını düşünüyorum. Kendi göbeğimizi de kendimizin kesmemiz gerektiğini düşünen birisiyim. Bu minvalde biz Singapur modeli taksicilik sistemi diye bir taksicilik programı yazdırdık. Şu anda test aşamasındayız. Allah nasip ederse de 1 aya kalmaz bir sürede de biz bunun lansmanını yapıp tanıtımını yapacağız. İstanbullulara tamamen dijitalleşmiş, yoldan da yolculuk yapsanız taksiye puan verebileceğiniz bir sistemi adapte edeceğiz.

Singapur modeli taksicilikten de bahsedeyim İstanbul'da taksi verimliliği çok düşük; yüzde 48 verimlilikle biz iş yapıyoruz. Bunun yansımasını tanıtımını yapacağız. Taksi esnafından da çok güzel bir teveccüh var. Uygulamanın bir an önce çıkmasını ve sahada kullanılmasını istiyorlar. Sistemi kurgulamışlar. Burada ana işi organize eden oda olacak. Bütün yolculuk dataları biz göreceğiz ve biz tutacağız. Sistemi bizim regüle etmemiz lazım. Şu anda İstanbul'da taksiye bindiğiniz zaman, Uber ve BiTaksi gibi uygulamalardan 300 lira taksimetre ücreti yazıyorsa 120 liraya varan ekstra ücret ödüyorsunuz. Siz 420 lira para ödüyorsunuz. Bu hem yasal olarak doğru değil hem de hakkaniyetli değil. Siz normal satın almanız gereken hizmeti daha yüksek bedele satın alıyorsunuz. Aynı zamanda bu uygulamalar taksi esnafından da yüzde 12 ile yüzde 25'e varan komisyon alıyor. Bu da hakkaniyetli değil. Biz taksi esnafı olarak şu anda alt taşeron olmuş durumdayız. Bizim bütün yolculukları dijitalleştirmemiz lazım."

'GÜVENLİK İÇİN ŞEFFAF SİSTEMİN PROTOTİPİNİ YAPTIK'

Dalcı, "Herşeyin kayıt altında olması lazım. Siz bindiğiniz zaman uygulamadan QR koddan yorum ve puanlama yapabilecek pozisyondasınız. Uygulamada Whatsapp ikonu koyduk. Siz oraya dokunduğunuz zaman anlık bizim Whatsapp Sarı Hat ile iletişime gelebilecek pozisyondasınız.20 bin 311 ticari taksi var İstanbul'da. 20 bin 311 taksi hem UBER hem de BiTaksi'yi aktif kullanıyor şu anda. Taksiler dijitalleşmiş. Sizin muhatabınız burası. Çok hızlı geri dönüş yapıyoruz. Biz sürücü arkadaşlarımızın can güvenliği için İstanbul'da taksi sektöründe özel, sadece sürücünün arkasını daha kullanışlı, aracı komple ikiye ayıran değil de genelde darbe, mukavemet, darp arkadan geliyor. O arkayı tamamen kapatacak, şeffaf bir sistemin prototipini yaptırdık. Araçta bir testini yapacağız, ondan sonra seri üretime geçeceğiz” şeklinde konuştu.

'TAKSİ PLAKASI 12 MİLYON LİRA CİVARINDA'

Taksi duraklarında elektrikli otomobiller için şarj ünitesi kurulmasından da bahseden Dalcı, "Biz taksi durağında elektrik şarj ünitesini yaparsak fiyat da çok uygun olacak. Hem İstanbulluya taksimetre ücreti talep etmeden hizmet sunarız hem de dünyada bir rol model olalım. Taksilerimiz elektrikli olsun, konforlu olsun. Sürücüye bir kıyafet modeli getirelim. Tepe lambalarını tek tip yapalım. Plaka değerinden Türkiye'deki son 10 yıla bakın. Emtia olarak değerlendirirsek İstanbul'da tek değer kaybeden İstanbul'daki taksi plaka değeri. Taksi hizmetlerinde korsan uygulamalarının sistemde olması etkiliyor. Şu anda 12 milyon lira civarında taksi plakası dolar bazında baktığınızda ise ciddi bir erime var" dedi.