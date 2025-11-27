İstanbul’da tarihi eser operasyonu: Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 286 obje ele geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İmar Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Roma ve Osmanlı İmparatorluğu dönemlerine ait eserlerin izinsiz satışını yaptığı belirlenen 12 şüpheli hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Başsavcılık koordinasyonunda harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Kasım 2025 günü İstanbul 10. Sulh Ceza Hâkimliği’nin kararıyla 8 şüpheliye ait 9 ikamet ve 3 iş yerinde eş zamanlı aramalar gerçekleştirdi.

Aramalarda, Yunan, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 286 eser ve obje ele geçirildi. Aralarında küçük boyutlu figürlerin, çeşitli süs eşyalarının ve tarihi nitelikte objelerin bulunduğu eserler koruma altına alındı.

Operasyonda 7 şüpheli yakalanırken, bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri devam ediyor.