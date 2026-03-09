Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.03.2026 07:43:00
Güncellenme:
DHA
İstanbul'da temel kazısı toprak kaymasına yol açtı: 17 dairelik bina tahliye edildi, mühürlendi!

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılması planlanan binanın yanında yapılan temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Temelinde kayma oluştuğu belirlenen 4 katlı bina tahliye edilirken, toprak kayması cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi İmren Sokak’ta yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye için beklenen 4 katlı binanın, yan tarafında yapılan bir başka inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada temelde yaşanan kayma nedeniyle binada hasar oluştuğu tespit edildi.

BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Toprak kayması cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasında riskli olduğu tespit edilen bina tahliye edilerek mühürlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından 17 dairelik binada yaşayan 10 daire sakini, belediyenin belirlediği otellere yerleştirildi. 

