İstanbul’da TKİP, TKEP/L ve MKP operasyonunda 23 gözaltı

Başsavcılık koordinesinde yürütülen soruşturmada, Türkiye Konünist İşçi Partisi (TKİP) içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 14 şüpheli, Türkiye Komünist Emek Partisi (TKEP/L) içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 9 şüpheli ve Maoist Komünist Partisi (MKP) içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 3 şüpheli olmak üzere toplam 26 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüpheliler hakkında CMK 135 ve 140 kapsamında teknik takip ve iletişimin tespiti tedbirleri uygulanırken, MASAK ve HTS incelemeleri de gerçekleştirildi.

15 Haziranda İstanbul’da 24, Hatay’da 1 olmak üzere toplam 25 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Diğer firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Soruşturma kapsamında emniyetteki sorguları biten 23 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 2’si savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.