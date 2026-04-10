İstanbul'da tokatla başlayan tartışma cinayetle bitti: 3 gözaltı

10.04.2026 12:18:00
İHA
Avcılar'da bir kişi, çıkan tartışmada kendisine tokat atan şahsı suç ortağının getirdiği tabancayla vurarak öldürdü. Olaya ilişkin 1'i kadın 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Merkez Mahallesi'nde 4 Nisan Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; Mustafa Arancı (46), kendi şirketinde bir süre vakit geçirdikten sonra sohbet etmek için arkadaşı Sercan Ş.'yi (33) yanına çağırdı. Bir süre sonra iş yerine gelen Sercan Ş. ile burada alkol aldı. Daha sonra ikili arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Arancı arkadaşı Sercan Ş.'ye tokat attı. Duruma sinirlenen Sercan Ş., bir başka arkadaşı Oğuz G.'yi (37) arayarak kendisine bir tabanca getirmesini söyledi.

Sercan Ş., tabancayla kendisine tokat atan Arancı'nın bacağına iki el ateş etti ve hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağından vurulan Arancı'nın durumunun ağır olduğunu belirledi.

Olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Arancı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

CİNAYETE İLİŞKİN 1'İ KADIN 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın faillerinin peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin yerlerini ve kimliklerini kısa sürede tespit etti. Şüpheliler; Sercan Ş., Oğuz G. ve Filiz Ö., Esenyurt'ta bir adreste yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca olayda kullanıldığı değerlendirilen bir adet 9 mm tabanca ele geçirildi. Silahı kullanan Sercan Ş.'nin 41 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Polisteki işlemlerinin ardından 1'i kadın 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bahar Aksüt cinayetinde kan donduran ayrıntılar! Hamile kaldığı için öldürülmüş Adana’da 7 aylık hamile Bahar Aksüt’ün, bebeği aldırmayı reddettiği için mahalle muhtarı tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ve cesedinin buz kırılarak baraja atıldığı ortaya çıktı.
Dehşet saçtı: Annesi ve ağabeyini öldürdü, cinayet silahıyla yakalandı İstanbul Çekmeköy'de bir evde annesini ve ağabeyini silahla öldüren, diğer ağabeyini ise bacağından yaralayan S.H. (35), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Narin Güran cinayeti: Nevzat Bahtiyar'a ağırlaştırılmış müebbet talebi! Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde 4 buçuk yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Nevzat Bahtiyar’ın yeniden yargılanmasında talepler reddedildi. Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istedi.