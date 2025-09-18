Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da tramvay bir yayaya çarptı!

İstanbul'da tramvay bir yayaya çarptı!

18.09.2025 10:28:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da tramvay bir yayaya çarptı!

Beyoğlu ilçesinde Tophane durağında yolun karşısına geçmeye çalışan yaya tramvayın altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Tophane tramvay durağında saat 09.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Kabataş'tan Eminönü istikametine giden tramvay yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı. Tramvay ile demir bariyerler arasına sıkışan kişiyi görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, tramvayın kaldırılmasının ardından normale döndü.

İlgili Konular: #kaza #Beyoğlu #yaralı #tramvay

İlgili Haberler

Tramvayın çarptığı genç kız yaralandı
Tramvayın çarptığı genç kız yaralandı Antalya’da yolun karşısına geçmeye çalışan genç kız, tramvayın çarpması sonucu hafif yaralandı. Emine M.’nin tramvayın altında kalmaktan son anda kurtulduğu kazada, çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri müdahale etti.
Kayseri'de feci kaza... Otomobil tramvay yoluna uçtu: Ölü ve yaralı var!
Kayseri'de feci kaza... Otomobil tramvay yoluna uçtu: Ölü ve yaralı var! Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yoluna uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Otobüs, tramvay durağına daldı: Yaralılar var!
Otobüs, tramvay durağına daldı: Yaralılar var! Eskişehir'de kontrolden çıkan otobüs, tramvay durağına daldı. Kazada sürücü ile 1 kişi hafif şekilde yaralandı.