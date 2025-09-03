Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayseri'de feci kaza... Otomobil tramvay yoluna uçtu: Ölü ve yaralı var!

3.09.2025 08:58:00
DHA
Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil tramvay yoluna uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kocasinan ilçesine bağlı Uğurevler Mahallesi Sivas Bulvarı'nda M.N.D. yönetimindeki 51 AEE 562 plakalı otomobil ilk olarak 38 GH 360 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay yoluna girerek, tramvay direğine çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada ağır yaralanan R.G. ve sürücü M.N.D.'yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı R.G. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Sürücü M.N.D.'nin ise, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürerken, hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırıldı.

Öte yandan, kazada hasar gören tramvay elektrik telleri görevliler tarafından onarıldı. Kaza nedeniyle tramvay seferlerine bir süre ara verildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

