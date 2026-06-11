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İstanbul'da tramvayda çocuğa taciz iddiası!

İstanbul'da tramvayda çocuğa taciz iddiası!

11.06.2026 11:33:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da tramvayda çocuğa taciz iddiası!

İstanbul Eyüpsultan'da seyir halindeki tramvayda 17 yaşındaki çocuğu taciz ettiği öne sürülen şüpheli, diğer yolcular tarafından darbedildi. Demirkapı durağında indirilen şüpheli polise teslim edildi.
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Olay, dün öğle saatlerinde T4 Topkapı-Mecid-i Selam tramvayın yaşandı.

İddiaya göre, bir kişi, 17 yaşlarında olduğu öğrenilen çocuğu taciz etti. Durumu farkeden yolcular, şüpheliyi darbetti.

Eyüpsultan Demirkapı durağında indirilen şüpheli, güvenlik görevlilerine teslim edilerek polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi polis merkezine götürdü.

 

'O SENİN EVLADIN YAŞINDA'

Tramvayın içinde yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, bazı yolcuların şüpheliye "O senin evladın yaşında, o daha ufacık bir çocuk, çocuk" dediği anlar yer aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

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