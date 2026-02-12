İstanbul'da ulaşıma yüzde 20 zam: Taksimetre ücretleri ne kadar oldu? Taksimetre açılış ücreti ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 20 zam yapılmasına ilişkin teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Marmaray’da da zam oranı yüzde 25.49 oldu. Peki, Taksimetre ücretleri ne kadar oldu? Taksimetre açılış ücreti ne kadar?

TAKSİMETRE ÜCRETLERİ

Taksimetre açılış ücretinin 54,50 liradan 65,40 liraya

Mesafe ücretinin kilometre başına 36,30 liradan 43,56 liraya

Zaman tarifesi ücretinin saatte 453,71 liradan 544,45 liraya

Kısa mesafe ücretinin 175 liradan 210 liraya yükseltildi.

İNDİ BİNDİYE DÜZENLEME

Minibüslerde "indi-bindi" diye tarif edilen kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 32,50 liradan 39 liraya, 4 ila 7 kilometre arasında 34 liradan 41 liraya, 7 ila 11 kilometre arasında 35 liradan 42 liraya, 11 ila 15 kilometre arasında 36 liradan 43 liraya, 15 ila 20 kilometre arasında 39 liradan 47 liraya, öğrenci ücretinin ise 21 liradan 25 liraya yükseltildi.

OKUL SERVİSLERİNE ZAM

Okul servis ücretlerinde 0 ila 1 kilometre arası mesafe ücretinin 3 bin 376 liradan 4 bin 51 liraya, personel servis ücretlerinin ise 1757 liradan 2284,54 liraya yükseltilmesi talebi söz konusu gündem maddesinde yer alırken yeni tarifenin 16 Şubat'tan itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Kentteki toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine 15 Ocak 2025'te yüzde 35, 12 Eylül 2025'te ise yüzde 30 zam yapılmıştı.