İstanbul'da üniversite öğrencilerini taciz eden kuaförün savunması 'pes' dedirtti

İstanbul'da üniversite öğrencilerini taciz eden kuaförün savunması 'pes' dedirtti

26.04.2026 12:00:00
DHA
İstanbul'da üniversite öğrencilerini taciz eden kuaförün savunması 'pes' dedirtti

Sarıyer’de sokakta yürüyen üniversite öğrencisi 2 kadın iddiaya göre motosikletli bir kişinin fiziksel tacizine uğradı. Etiler’de sahibi olduğu kuaförde gözaltına alınan şüpheli Berkan B.’nin "Alkolün etkisiyle şeytana uydum, pişmanım" dediği öğrenildi.

Rumelihisarı Mahallesi’nde 15 Mart Pazar günü saat 04.00 sıralarında bir taciz skandalı yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, ilk olayda, İstinye’de özel üniversitede öğrenci olan Cansu Yaren K.’nin (23) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, pantolonunu indirerek tacizde bulundu. Korkan kadın olay yerinden uzaklaşarak polise şikâyette bulundu.

İkinci olay ise; 18 Mart Çarşamba günü Maslak Mahallesi’nde saat 00.55 sıralarında yaşandı. Evine yürüyerek giden ve Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenci olduğu öğrenilen Burcu P.’nin (24) yanına yaklaşan motosikletli bir kişi, kadına arkadan yaklaşarak fiziksel tacizde bulunduktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

SARIYER ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Yaşanan olayların ardından harekete geçen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği polisleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, her iki olayın da yaşandığı noktalardaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kullandığı motosikletin geliş ve gidiş güzergahını belirledi. Yapılan kamera ve saha çalışmalarında şüphelinin Berkan B. (22) olduğu tespit edildi. Şüpheli polis ekipleri tarafından Etiler’de sahibi olduğu kuaförde gözaltına alındı.

"ŞEYTANA UYDUM" SAVUNMASI

Şüpheli Berkan B. Emniyetteki ifadesinde "Yaptığımdan dolayı pişmanım. Suçlamaları kabul ediyorum. Alkolün etkisiyle bir anlık şeytana uyarak böyle bir davranışta bulundum" dediği belirtildi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Cinsel taciz' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlgili Haberler

Gaziantep'te taciz iddiası: Babasını öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı
Gaziantep'te taciz iddiası: Babasını öldüren 14 yaşındaki çocuk tutuklandı Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 14 yaşındaki E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.B.’nin ifadesinde, babasının kendisine istismarda bulunduğu üzerine eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.
Kağıthane’de bina girişinde cinsel taciz: Kadının çığlığı sonrası kaçan şüpheli fırında yakalandı
Kağıthane’de bina girişinde cinsel taciz: Kadının çığlığı sonrası kaçan şüpheli fırında yakalandı Kağıthane'de iddiaya göre, evine giden İrem Nur B. (26) binaya girdiği sırada kendisini takip eden bir şüphelinin fiziksel tacizine uğradı. İrem Nur'un çığlık atması üzerine kaçan şüpheli, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Emre B. (19) ifadesinde sadece selam verdiğini söyledi. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
'Taciz' iddiası: 14 yaşındaki kız çocuğu, babasını boynundan bıçaklayıp öldürdü
'Taciz' iddiası: 14 yaşındaki kız çocuğu, babasını boynundan bıçaklayıp öldürdü Gaziantep'te E.B. (14), kendisine tacizde bulunduğunu öne sürdüğü babası Ali B.'yi (42) boğazından bıçaklayarak öldürdü. E.B., ardından Emniyet'e gidip teslim oldu.