İstanbul'da vahşi cinayet... Silah ve bıçak darbeleriyle öldürüldü: Tuzağa mı düşürdüler?

25.03.2026 14:53:00
DHA
Esenler'de bir sitenin otoparkında Umut Özacar ve H.İ. arasında çıkan kavga, arkadaşlarının da dahil olmasıyla büyüdü. Kavga sırasında silahla vurulan Umut Özacar hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Ailenin avukatı Avukat Akın Özacar, cinayetle ilgili 'tuzak' ihtimali üzerinde durduklarını da aktardı.

Havaalanı Mahallesi'nde bir sitenin otoparkında dün saat 23.55 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; Umut Özacar (19), ile aralarında daha önceden husumet olan H.İ. (17) kavga etmeye başladı. H.İ.'nin bir süre sonra arkadaşları K.G. (18) ve A.A. (17) ile birlikte geri gelmesi üzerine kavga büyüdü. Yaşanan arbede sırasında Umut Özacar silahla vurularak ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Umut Özacar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şüpheliler H.İ., K.G. ve silahı kullandığı belirlenen A.A. suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Umut Özacar'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"BALKONA ÇIKINCA ÇOCUĞUN VURULDUĞUNU DUYDUK"

Olayın yaşandığı sitede yaşayan Gülhan Uğurlu, "Polis ve ambulansın sesini duyduk. Çocuklarımızı bir yere gönderirken güvenmeyelim mi artık? Allah yardımcımız olsun. Balkona çıkınca çocuğun vurulduğunu duyduk ama aşağıya inemedik. Çok üzüldük, Allah yardımcısı olsun annesine babasına sağlık versin. Emniyet güçleri geldi. Ailesi vardı çok kalabalıktı. İnsan çok üzülüyor. Üzüntüden daha çok can güvenliği önemli" dedi.

"OLAYIN FAİLLERİNDEN BİRİ SERBEST BIRAKILDI"

Olayla ilgili Umut Özacar'ın kuzeni ve aynı zamanda ailenin avukatı olan Akın Özacar açıklamalarda bulundu. Akın Özacar, "Olayı dün gece öğrendik, gece saatlerinde gerçekleşmiş. Üç kişi tarafından vahşice katledilerek öldürülmüş. Silah yarası var, bıçak yarası var ve bu üç kişi tarafından gerçekleştirilmiş. Bunlar tanık ifadeleriyle sabit. Buna rağmen olayın faillerinden biri serbest bırakılmış. Bunu aileyle dahi paylaşamadık henüz. Ailenin üzüntüsünü kat kat artıracak bir durumdur bu" dedi.

"HUKUK MÜCADELEMİZİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ"

Avukat Özacar, "Yaşadığımız şu dönemde daha Atlasların, Minguzilerin acısının yaşandığı bir dönemde vahşice katledilen bir gencin saldırganlarından birinin serbest bırakılması hani aileyi son derece yaralayacaktır, toplumun vicdanını da yaralayacaktır bu durum. Bu konuda da elimizden geleni yapacağız, hukuk mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Olayın peşinde bırakmayacağız kesinlikle. Çünkü 19 yaşında bir genç, üç kişi tarafından silah ve bıçak darbeleriyle vahşice katledildi. Olayın aslı budur" ifadelerini kullandı.

"TUZAK İDDİASI ARAŞTIRILIYOR"

Cinayetle ilgili 'tuzak' ihtimali üzerinde durduklarını belirten Özacar, "Yapanları tanımıyoruz. Aralarında bir husumet olduğuna dair bir emare bulamadık henüz. Bir tartışma yaşanıyor gece saatlerinde Esenler'de aralarında, ondan sonra böyle bir olay gerçekleşiyor. Öyle bir söylenti var ancak bunu teyit etmedik henüz. Çünkü arayıp kendilerinin çağırdıkları, tuzağa düşürdükleri yönünde bir iddia var. Olayın tanıklarıyla da görüşme halindeyiz. Bunu da teyit ettiğimizde tabii ki bunlar da dosyanın içerisine girecek" dedi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Umut Özacar'ın cenazesi bugün işlemlerin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Umut Özacar, bugün Yed-i Beyza Zeliha Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeni Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'un Ümraniye ilçesinde silahlı saldırıda öldürülen genç futbolcu Kaan Kundakçı'nın öldürüldüğü ana ait görüntüler ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklanmıştı. Cinayet görüntüleri ortaya çıktı.
'Cinayet' iddiası: Ayşegül Eraslan'ın arkadaşı gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan’ın ölümüne ilişkin sosyal medyada yaptığı “cinayet” iddiası sonrası arkadaşı Semih Palancı, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alındı.
400 milyonluk servet cinayete mi kurban gitti? Gayrimenkul zengini Ramazan Arıkan dosyasında yeni tutuklamalar! Ankara’da 400 milyon liralık mal varlığı bulunan gayrimenkul zengini Ramazan Arıkan’ın şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki iddiaların ardından harekete geçen savcılık, Arıkan’ın öz oğlu Batuhan Arıkan ile eski eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen Mustafa Ünal’ı tutuklayarak cezaevine gönderdi.