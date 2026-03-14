'Cinayet' iddiası: Ayşegül Eraslan'ın arkadaşı gözaltına alındı

Ayşegül Eraslan’ın evinde ölü bulunmasının ardından arkadaşı Semih Palancı, ölümün intihar değil cinayet olabileceğini iddia ederek yaptığı paylaşım sonrası “sosyal medyada halkı yanıltıcı bilgi paylaştığı” gerekçesiyle gözaltına alındı.

Palancı’nın emniyetteki işlemlerinin ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

“İşte Benim Stilim” yarışmasıyla tanınan sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan’ın evinde ölü bulunmasının ardından Eraslan’ın yakın arkadaşı Semih Palancı, ölümün intihar değil cinayet olabileceğini öne sürerek otopsi raporuna ilişkin dikkat çekici iddialarda bulundu.

Palancı, sosyal medya paylaşımında, “Ayşegül intihar etmemiştir. Ayşegül bir kadın cinayetinin kurbanı olmuştur. Bu olayın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz. Gerçeklerin ortaya çıkmasını ve sorumluların yargı önünde hesap vermesini istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.