İstanbul'da yağmur felç etti: Trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı!

İstanbul, yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan "hafta başına kadar sürecek kuvvetli yağış" uyarılarının ardından, gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur gün boyu etkisini sürdürdü.

TRAFİKTE 'KIRMIZI' TABLO

Yağışın etkisiyle kayganlaşan yollar ve azalan görüş mesafesi, megakentte trafik yoğunluğunu zirveye taşıdı. Özellikle mesai bitimi öncesinde ana arterlerde uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 16.00 itibarıyla kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 74 seviyesine kadar yükseldi.

KRİTİK NOKTALAR KİLİTLENDİ

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişlerinde her iki yönde de yoğunluk gözlenirken, D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik durma noktasına geldi. Toplu taşıma duraklarında da yağış nedeniyle yoğunluk yaşandığı bildirildi.

UYARILAR DEVAM EDİYOR

Valilik ve Meteoroloji yetkilileri, yağışların hafta başına kadar aralıklarla kuvvetli şekilde devam edeceğini hatırlatarak; sürücüleri takip mesafesini korumaları, aşırı hızdan kaçınmaları ve mümkünse toplu taşıma araçlarını tercih etmeleri konusunda uyardı.