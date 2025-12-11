Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da yangın faciası... İki çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralandı!

İstanbul'da yangın faciası... İki çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralandı!

11.12.2025 08:04:00
Güncellenme:
AA DHA
Takip Et:
İstanbul'da yangın faciası... İki çocuk hayatını kaybetti, iki çocuk yaralandı!

Pendik ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk ağır yaralandı. Çocukların annelerinin yangın sırasında evde olmadığı aktarıldı.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında yurttaşlar tarafından evden çıkarılan 4 çocuk, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Hastaneye kaldırılan çocuklardan 2'sinin hayatını kaybettiği, 2'sinin ise durumunun ağır olduğunu öğrenildi.

Öte yandan, çocukların annelerinin ise yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.

Image

İlgili Konular: #İstanbul #Çocuk #Yangın #Pendik

İlgili Haberler

Van'da otelin restoran kısmında yangın paniği
Van'da otelin restoran kısmında yangın paniği Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelin restoran kısmında çıkan yangın endişe yarattı. Müşteriler tedbir amaçlı tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
İstanbul Bakırköy'de korkutan fabrika yangını: Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü!
İstanbul Bakırköy'de korkutan fabrika yangını: Dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü! İstanbul Bakırköy'de etiket üretimi yapan fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların kilometrelerce uzaktan görüldüğü yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Alevlerin yükseldiği yangın ise havadan görüntülendi.
Giresun'da acı olay... Evinde çıkan yangından kurtulamadı!
Giresun'da acı olay... Evinde çıkan yangından kurtulamadı! Görele ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 88 yaşındaki Hüseyin K., hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi, olay yerindeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.