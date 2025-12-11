Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da yangın faciası... Üç çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk ağır yaralandı!

11.12.2025 08:04:00
Pendik ilçesinde iki katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında evde bulunan Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti, Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı. Anne Selvi Sepetçi'nin kızı E.N.S.'yi hastaneye götürdüğü bu sırada da evde yangın çıktığı aktarıldı.

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak bulunan 2 katlı binanın girişindeki dairede saat 02.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını görenler, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, evde bulunan ve yangının hemen ardından çevredeki yurttaşlar tarafından alevlerin arasından çıkarılan 4 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

Çocuklardan Özden Sepetçi (2 ), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) hayatını kaybetti; Muhammet Ali Çelikkol (11) ise ağır yaralandı.

KIZINI HASTANEYE GÖTÜRDÜ, EVDE YANGIN ÇIKTI

Öte yandan, anne Selvi Sepetçi'nin kızı E.N.S.'yi hastaneye götürdüğü bu sırada da evde yangın çıktığı belirtildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #İstanbul #Çocuk #Yangın #Pendik

