6.01.2026 08:18:00
DHA
İstanbul'da yangın paniği... İki iş yeri alevler içinde kaldı!

Sultangazi ilçesinde bitişik halde bulunan iki iş yerinde yangın çıktı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, iş yerlerinde hasar oluştu.

Habibler Mahallesi 2723 Sokak'ta bulunan iş yerlerinde saat 01.30 sıralarında yangın paniği yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; yan yana olan tek katlı halı yıkama ve marangoz atölyesi olarak kullanılan iki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerlerini de sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerlerinde hasar oluştu.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. 

