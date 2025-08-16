İstanbul'da yasağa rağmen denize giren kişi kayboldu!

Karaburun Plajı'nda dün akşam saatlerinde acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; şiddetli rüzgar ve fırtına tehlikesi sebebiyle Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından koyulan denize girme yasağına aldırmayan Nureddin Toraman (41), bir arkadaşıyla birlikte denize girdi.

Bir süre sonra Toraman'ın çırpınmaya başladığını gören cankurtaranlar, müdahale etmek için denize girdi. Ancak yüksek dalgalar sebebiyle cankurtaranlar Toraman'a ulaşamadı.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve jandarma ekipleri sevk edildi. Denizde kaybolan Toraman'ı bulmak için başlatılan çalışmaların ilk anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.