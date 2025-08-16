Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da yasağa rağmen denize giren kişi kayboldu!

İstanbul'da yasağa rağmen denize giren kişi kayboldu!

16.08.2025 15:06:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul'da yasağa rağmen denize giren kişi kayboldu!

Arnavutköy'de kaymakamlığın yasak kararına rağmen denize giren Nureddin Toraman, suda kayboldu. Toraman'ın bulunması için başlatılan çalışmaların ilk anlarının görüntüleri ortaya çıktı.

Karaburun Plajı'nda dün akşam saatlerinde acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; şiddetli rüzgar ve fırtına tehlikesi sebebiyle Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından koyulan denize girme yasağına aldırmayan Nureddin Toraman (41), bir arkadaşıyla birlikte denize girdi.

Bir süre sonra Toraman'ın çırpınmaya başladığını gören cankurtaranlar, müdahale etmek için denize girdi. Ancak yüksek dalgalar sebebiyle cankurtaranlar Toraman'a ulaşamadı.

İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti ve jandarma ekipleri sevk edildi. Denizde kaybolan Toraman'ı bulmak için başlatılan çalışmaların ilk anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlgili Konular: #İstanbul #Yasak #deniz #boğulma

İlgili Haberler

Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasaklandı
Sakarya ve Düzce'de denize girmek yasaklandı Sakarya ile Düzce'de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.
O illerde denize girmek yasaklandı!
O illerde denize girmek yasaklandı! Düzce ve Kocaeli'nde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine müsaade edilmiyor.
Artvin, Düzce, Kocaeli ve Trabzon'da denize girmek yasaklandı!
Artvin, Düzce, Kocaeli ve Trabzon'da denize girmek yasaklandı! Artvin, Düzce, Kocaeli ve Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlerin yasaklandığı duyuruldu.