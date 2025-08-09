Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.08.2025 15:29:00
Artvin, Düzce, Kocaeli ve Trabzon'da denize girmek yasaklandı!

Artvin, Düzce, Kocaeli ve Trabzon'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlerin yasaklandığı duyuruldu.

Düzce Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesindeki sahillerde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

TRABZON

Trabzon'da da bugün denize girişlere izin verilmiyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle yurttaşlara uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, "Bugün olumsuz hava şartlarından dolayı dalga yüksekliğinin 1 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma olaylarının önüne geçilmesi ve vatandaşlarımızın can güvenliği için ilimiz genelinde denize girilmesi yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

KOCAELİ

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde ise, bazı plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre; ilçede elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün Seyrek, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı ve Miço dışındaki plajlarda denize girmek yasaklandı.

Yurttaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

ARTVİN

Artvin'de bugün ve yarın denize girmesine izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre bugün ve yarın il genelinde hava ve deniz şartlarının olumsuz seyredeceği belirtildi.

Dalga yüksekliğinin yer yer 3 metreye kadar ulaşacağı ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağı vurgulanan açıklamada, yurttaşların can ve mal güvenliği için 2 gün boyunca il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı kaydedildi.

