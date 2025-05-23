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İstanbul'da yol çöktü: Göçük altındaki işçi kurtarıldı!

İstanbul'da yol çöktü: Göçük altındaki işçi kurtarıldı!

23.05.2025 12:35:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul'da yol çöktü: Göçük altındaki işçi kurtarıldı!

Bayrampaşa'da yol çalışması sırasında çökme meydana geldi. 1 işçi mahsur kaldı. Göçük altındaki işçi uzun çalışmalar sonucu kurtarıldı.

İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında yol çöktü.

İşçilerden biri göçük altında kaldı, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonucu işçi sağ olarak kurtarıldı.

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