İstanbul'da yol çöktü: Göçük altındaki işçi kurtarıldı!

İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında yol çöktü.
İşçilerden biri göçük altında kaldı, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KURTARILDI
İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonucu işçi sağ olarak kurtarıldı.
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Bayrampaşa'da yol çalışması sırasında çökme meydana geldi. 1 işçi mahsur kaldı. Göçük altındaki işçi uzun çalışmalar sonucu kurtarıldı.
İstanbul Bayrampaşa'da İSKİ'nin kanalizasyon çalışması sırasında yol çöktü.
İşçilerden biri göçük altında kaldı, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sonucu işçi sağ olarak kurtarıldı.