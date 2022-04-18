İstanbul dahil birçok ile toz taşınımı uyarısı

18 Nisan 2022 Pazartesi, 07:24

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Samsun, Artvin, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; bu gün (Pazartesi) Marmara’nın batısı ile İzmir, yarın (Salı) sabah saatlerinde, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve batı kesimlerde yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu öğle ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu öğle ve yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Nevşehir, Niğde, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinde Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Samsun çevreleri ile Artvin ve Rize'nin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 17°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) gece saatlerinde sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 19°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu