Meteoroloji uyardı: Toz taşınımı bu akşamdan itibaren etkili olacak
Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de, yarın ve salı günü Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin batı ve iç kesimlerinde etkisini gösteren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de, yarın ve salı günü de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olması bekleniyor.
Mısır ve Suriye kaynaklı toz taşınımının Doğu Akdeniz'in doğusunda Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Kahramanmaraş ve Güneydoğu Anadolu'da orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Toz taşınımının Doğu Akdeniz'de 19 Nisan Salı sabah saatlerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 20 Nisan Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği öngörülüyor.
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