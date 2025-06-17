İstanbul’daki gazetecilere Artvin merkezli soruşturma 4 gazeteci tutuklandı: Avukat Veysel Ok’tan açıklama

Artvin merkezli bir soruşturma kapsamında İstanbul’da sabah saatlerinde evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan gazeteciler, tüm dijital materyallerine el konularak karayoluyla Artvin’e götürüldü. Gözaltında 3 gün tutulmalarının ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Ozan Cırık,Yavuz Akengin, Eylem Yılmaz ve Dicle Baştürk tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gazeteciler Semra Pelek,Ömer Bülenter ve Melisa Efe ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

'DOSYADA GAZETECİLİK DIŞINDA HİÇBİR ŞEY YOK'

Cumhuriyet’e konuşan gazeteci Semra Pelek’in avukatı Veysel Ok, dosyada yalnızca gazetecilik faaliyetlerine yer verildiğini belirterek şunları söyledi: “Soruşturmanın nasıl başlatıldığını bilmiyoruz çünkü gizlilik kararı var. Neden Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı bu dosyayı açtı, onu da bilmiyoruz. Müvekkilim Semra Pelek, yıllar önce yaptığı bazı çeviriler ve meslektaşlarıyla yaptığı görüşmeler nedeniyle sorgulandı. Aynı şekilde diğer gazeteciler de mesleki faaliyetleri nedeniyle suçlanıyor.”

HTS KAYITLARI VE TELİF ÖDEMELERİ 'DELİL' SAYILDI

Avukat Ok, gazetecilere yöneltilen suçlamalarda 5 ila 10 yıl öncesine ait telefon HTS kayıtlarının dosyaya delil olarak sunulduğunu belirtti. Söz konusu görüşmelerin Erol Önderoğlu, Hürrem Sönmez ve diğer gazeteci meslektaşlarla yapılan basit iletişimlerden ibaret olduğunu vurgulayan Ok, şunları söyledi:

“Gazetecilerin Türkiye’de davalık olmayan meslektaşı yok. Bu arkadaşlarımızın da basın mensuplarıyla yaptıkları sıradan görüşmeler bile dosyaya ‘aleyhe delil’ olarak konulmuş. Yine Avrupa merkezli haber sitelerine yaptıkları çeviri haberler ve karşılığında aldıkları küçük telif ödemeleri suç unsuru gibi sunulmuş.”

Gazeteci Semra Pelek’in de bu çerçevede sorgulandığını ifade eden Ok, müvekkilinin Artvin’le hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Ok, “Sabahın köründe evinden alınıp yüzlerce kilometre uzaklıktaki bir şehre götürülmesi başlı başına bir hukuksuzluk. Soruşturmanın kendisi hukuka aykırı” ifadelerini kullandı. Tutuklanan gazetecilerin Erzurum’a sevk edileceği öğrenildi.