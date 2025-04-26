Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki: 'Artçıların iki ay sürebileceğini ifade ettim'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 16:36

Güncelleme: 26.04.2025 - 23:05

Marmara Denizi, Silivri merkezli 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında devam eden artçı sarsıntılar İstanbul'da yaşayan yurttaşlar arasında endişeye neden oldu.

Beklenen büyük İstanbul depremi konusunda uzmanlar iki farklı görüşe ayrılmış durumda. Bir grup uzman 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından daha büyük bir sarsıntı beklenmediğini savunurken, diğer grup İstanbul'u daha büyük bir depremin beklediğini öne sürüyor.

Bu tartışmalara bir yorum da Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki'den geldi.

Ekol TV'nin canlı yayınına katılan Moriwaki, İstanbul'da yaşanan son depremleri değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu.

Moriwaki'nin bu açıklamaları, İstanbul'da iki ay içinde 7 büyüklüğünde deprem olabileceği şeklinde öne sürüldü.

MORİWAKİ: ARTÇILARIN İKİ AY SÜREBİLECEĞİNİ İFADE ETTİM

Moriwaki sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda çıkan haberlere ilişkin, şunları ifade etti:

"Son günlerde hakkımda İstanbul'da iki ay içinde 7 büyüklüğünde deprem olacağı yönünde haberler çıkmıştır. Böyle bir açıklamam yoktur. Ben yalnızca, yaşanan depremin ardından artçıların iki ay kadar sürebileceğini ifade ettim. Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz."

"BÜYÜK MARMARA DEPREMİ OLACAKTIR"

Prof. Dr. Naci Görür de katıldığı canlı yayında "Marmara denizinde büyük Marmara depremi olacaktır. Günün birinde olacaktır. Buradaki gerilim periyodunu biraz daha öne çekti. Gerilimde değişiklik meydana getirdi. Görüşler ne zaman iki, üç, dört olur. 'Ben böyle düşünüyorum' demekle görüş çoğalmaz. Sokakta insanlara depremle ilgili soru sor, 15 görüş çıkar. Deprem biliminde görüş dediğinde, bir araştırma yaparsın, o araştırmanın künyesi vardır. Bilimin bir araştırma ünitesi vardır. Hangi yöntemlerle, nasıl yaptınız, hangi verileri topladınız? O verileri nasıl yorumladınız, sonuca vardınız?" ifadelerine yer verdi.

"KENDİMİZİ ALDATMAYALIM"

Yaşanan son depremlerin büyük deprem olma olasılığını öne çektiğini belirten Görür, şöyle devam etti:

"Bu depremler büyük deprem olma olasılığını öne çekmiştir. Stres birikim alanını derinleştirmiş, çabuklaştırmıştır. Kumburgaz fayının kırılmamış 40 kilometresi hatta 50 kilometresi var. Kırılan 20 kilometrelik bir yer. Marmara kırılmak zorundadır. Kendimizi aldatmayalım. İnsanım ölmesin istiyorum. Bilimsel doğruları söylemek zorundayız."