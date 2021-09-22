İstanbul Eczacı Odası’nın ilk kadın başkanı Şeker Pınar Özcan oldu

22 Eylül 2021 Çarşamba, 04:00

İstanbul Eczacı Odası’nın Başkanı Şeker Pınar Özcan oldu. Seçimli Olağan Genel Kurul’da başkan seçilen Özcan odanın ilk kadın başkanı. Şeker Pınar Özcan, “Meslektaşlarımızın yüzde 60’ından fazlası kadın, kadınlara baskının arttığı bu dönemlerde kadının gücünü göstereceğiz. Kadınlara örnek olacağım” dedi.

1975 Samsun doğumlu olan Özcan, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu. 1998 yılından bu yana Bağcılar’da eczacılık yapan Özcan, İstanbul Eczacılar Odası Yönetim Kurulu üyeliği ve İstanbul Eczacı Odası Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. Oda seçimlerine İstanbul Eczacı Hareketi Grubu’ndan katılan Özcan’ın bulunduğu liste seçimleri açık ara farkla kazandı. Bugün mazbatasını alacak olan Özcan, eczacıların arasında kadınların oranının yüzde 60’ın üzerinde olduğuna dikkat çekerek “Kadın başkan olarak yola çıkmadım aslında. Odada görevde olan bir insandım. Meslektaşlarımızın çoğu kadın ve rol model olmak anlamında güzel. 65 yıl sonra odada ilk kadın başkan olmanın gururunu yaşıyorum” dedi.

Şeker Pınar Özcan

‘ROL MODEL OLACAĞIM’

Özcan, şöyle devam etti: “Kadına tacizin, şiddetin, baskının olduğu bir ülkede yaşıyoruz, çok acı. Bunlardan söz etmek bile biz kadınlar olarak üzücü. Kadınların baskı altında yaşadığı bir ülkede tabii ki böyle bir rol model olabilmek, bu kadar sene sonra bir meslek örgütünde başkan olarak hizmet verecek olmak, hem gurur verici hem aldığım tepkilerden de kadının gücünü ve varlığını arkamda hissetmek çok güzel. Kadınlarımızın ne kadar değerli olduğunu göstereceğiz. Rol model olabilmek adına benim için çok değerli. Kadınlara neler yapabileceklerini, başarabileceklerini gösterebilmek adına mutluyum.”

‘58 ECZACIYI YİTİRDİK’

Pandemi döneminde 58 eczacının, 20 eczane çalışanının koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini anımsatan Özcan, “Tedbirlerin elden bırakılması direkt vakaların artışı ile birlikte bizdeki kayıplarla da kendini gösteriyor, yeniden sağlık çalışanlarının ölümleri başladı, bu çok üzücü” dedi. Geri ödeme listesinden çıkarılan ilaçlara da değinen Özcan, “Bu durum kamu sağlığı açısından da sıkıntılı. En son 52 ilaç geri ödeme listesinden çıkarıldı ki bu ilaçlar pandemide de çok sık kullanılan ilaçlardı. Sağlıkta tasarruf olmaz. Geri ödeme listesinden çıkarılacak ilaç sayısı artabilir. Bu gidiş gidiş değil. Bir an önce yanlıştan dönülmeli” dedi.

‘GİZLİ İFLASLAR VAR’

Özcan, eczacıların yaşadığı sorunlara da dikkat çekerek “En önemlisi eczaneler ekonomik olarak ayakta kalmak zorunda. İlaç fiyatlarımızı belirlediğimiz İlaç Fiyat Kararnamesi, bir an önce enflasyon oranlarına göre güncellenmeli. Kararname çıktığı 2004 yılından sonra bir kez 2009 yılında güncellendi, sonrasında bir daha güncellenme yapılmadı. Eczaneler gizli iflasta. Dayanacak nokta kalmadı” diye konuştu.

‘FAKÜLTELER DE İŞSİZLER DE ARTIYOR’

Eczacılık fakültelerinin sayısının giderek arttığını da anımsatan Özcan, özetle şunları söyledi: “Sağlık Bakanlığı’nın kendisinin hazırladığı bir rapor var. 2023 yılında bile bizim 9 bin eczacı mezunumuz fazladan olacak demişti. Bu 2016 yılında hazırlanmış bir rapordu, ondan sonra fakülte açılmaya devam edildi. Gidişat çok fazla işsiz eczacı doğuracak noktada. Bizim yasamızla alakalı kısıtlamalarımız var, istihdamda da sıkıntılarımız var. Eğitimin niteliği noktasında da sıkıntılar var... Kaliteli eğitimi verecek akademisyenler olmadan fakülte açmanın anlamı yok. Halk sağlığı ve kamu sağlığı açısından bunlar sorun.”



‘GRİP AŞISINDA SİSTEM OTURMADI’



Grip aşılarının sınırlı sayıda eczanelere geldiğini ve dağıtımın yapıldığını anımsatan Özcan “Her eczaneye 5-10 aşı geldi. Şu an iki ürün var piyasada. Sistemle alakalı halen bir oturmamışlık var. Biri 117, diğeri 85 lira. Vatandaş reçete yazdırarak grip aşısını olabilecek. Her eczaneye 5-10 kutu grip aşısı verildi. Parça parça aşılar geliyor” değerlendirmesini yaptı.

