HPV aşı kampanyası başlatan eczacı Cem Kılınç: 'Devleti utanmaya davet ediyorum'

14 Eylül 2021 Salı, 14:18

Dünyada her yıl 274 binden fazla kadın, aşısı olan bir kanser türünden yaşamını yitiriyor. Rahim ağzı kanserinin riskini en aza indirmenin tek yolu; HPV aşısı. 107 ülkede ücretsiz olarak sağlanan HPV aşısı bizim ülkemizde henüz ulusal aşı takvimine alınmadı.

Sosyal medyada yürütülen 'HPV aşısı ücretsiz olsun' kampanyaları devam ederken, Tokat’ın Zile ilçesinde görev yapan eczacı Cem Kılınç da HPV Aşı kampanyası başlattı.

13 yıldır eczacılık yapan Cem Kılınç, HPV aşısına ilişkin gazetemize açıklamalarda bulundu. Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri üyesi olan Cem Kılınç, “3 aydır HPV Aşı kampanyası yapıyoruz. Bu aşıyı ben de oldum. Arkadaşlarıma da önerdim. Aşı kampanyası yapana kadar bu aşıyı eczaneme gelip benden isteyen olmadı. İnsanlar, bu aşının var olduğunu dahi bilmiyor. Aşının tek dozu 695 TL, 3 doz aşı ise 2.085 TL. Ekonomik nedenlerden dolayı insanlar bu aşıya ulaşamıyor. Kişi HPV pozitif olsa ve kanser ilerlese dahi aşı olduktan sonra geriletebiliyor. Bu aşıyı sadece kadınlar olmuyor, erkeklerde olabiliyor. HPV erkeklerde de penis kanserine neden oluyor. Aşının ücretsiz olmamasına ilişkin kulağımıza duyumlar geliyor. Aşının erken yaşta cinselliği teşvik edeceği konuşuluyor. Ancak böyle bir durum söz konusu dahi değil'' diye konuştu.

'İNSANLARIN YAVAŞ YAVAŞ ÖLMELERİNİ İZLİYORLAR'

“Devlet bu aşıyı neden ücretsiz yapmıyor” sorusuna ise Kılınç “Bu ülkede kadın cinayetleri niye oluyorsa. Bu aşı da bu yüzden ücretsiz ve herkesin kolayca ulaşabileceği bir hale getirilmiyor. AKP Karaman Milletvekili bu konu hakkında 'maliyet hesaplaması yapacağını' söylüyor. Ama biz biliyoruz devletin paraları başka yerlere savuruyorlar. Kanser olmadan önce önlem alınabilir. Rahim ağzı kanseri olanlar kayıt altına alınmıyor. Alınmadığı için de Türkiye’de hasta sayısı az olduğu söyleniliyor. Çünkü hastalar kayıt altına alınmıyor. İnsanlar toplum baskısından korktukları için hastaneye gitmek yerine merdiven altı yerlere gidiyor. Bizler bu zamana kadar 180 kişinin 3 doz HPV aşısını tamamladık. Antalya’da bir köye gittik. Oradaki kız çocuklarını aşıladık. Yakın bir zamanda da Hatay’a, Tunceli’ye ve Van Başkale’ye gideceğiz. Asgari ücret ile geçinen bir ailenin bu aşıyı asla yaptıramaz. Bu aşı 15 yıldır var. 15 yıldır rahim kanserinden yaşamını yitiren ya da rahmi alınan insanlardan devlet sorumludur. Çünkü devlet isterse bu aşıyı ücretsiz bir şekilde vatandaşlarına uygulayabilir. Ancak bunun yerine insanların yavaş yavaş ölmelerini izliyorlar. Devleti utanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.