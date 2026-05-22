İstanbul Emniyeti'nde de tüm izinler iptal edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2023’te seçildiği kurultayın iptali talebiyle açılan davada mahkeme “mutlak butlan” kararı verdi. Kararla birlikte kurultayın geçersiz sayılmasına hükmedilirken, Kemal Kılıçdaroğlu ve önceki yönetimin yeniden görevi devralmasına karar verildi.
Kararın ardından CHP Genel Merkezi’ne çağrı yapılırken Ankara Emniyeti izinleri iptal etmişti. Bir izin kararı da İstanbul Emniyeti’nden geldi.
Polislerin haftalık ve senelik izinleri iptal edildi. Alınan karar kapsamında, zorunlu haller dışında daha önce onaylanan izin belgelerinin iptal edildiği ifade edildi.