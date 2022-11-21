İstanbul Emniyeti'nden 'fırtına' uyarısı
İBB ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'da beklenen sağanak ve fırtına konusunda uyarı yayınlandı.
İBB ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'da beklenen sağanak ve fırtına konusunda uyarı yayımlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarı yazısında il genelinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle motosiklet sürücüleri uyarıldı, köprüleri kullanmamaları istendi.
Radyo Trafik internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:
"İEM motosiklet sürücülerini il genelinde etkili olan şiddetli lodos nedeniyle zorunlu olmadıkça köprüleri kullanmamaları gerektiği konusunda uyardı."
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