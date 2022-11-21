İzmir'de sağanak: Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı su bastı
İzmir'de etkili olan sağanakla birlikte tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda su baskınları yaşandı. Bazı esnaflar, ellerinde fırçalarla suların dükkanlarına girmesini engellemeye çalıştı.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan sağanak uyarısının ardından kentte yağmur etkisini gösterdi.
Sağanakla birlikte tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki esnaf su baskınlarına karşı hazırlıklı oldu.
Çarşı esnafı ellerinde fırçalarla su girmesine engel olmaya çalıştı. Bazı dükkan ve hanlarda su baskını yaşandı.
Her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten esnaf, altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.
Öte yandan Buca ilçesinde de yollarda su birikintileri oluşunca sürücüler, zor anlar yaşadı.
Koşu Yolu Caddesi, kısa sürede göle döndü. Sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
Zaman zaman yükselen sular nedeniyle bazı araçların plakalarının düştüğü görüldü.
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