İstanbul Erkek Lisesi’nde ‘taciz listesi’ skandalı: Mezun kadınlardan öğrencilere destek bildirisi

İstanbul Erkek Lisesi’nde 24 Kasım’da 11. sınıf öğrencileri, kız öğrenciler hakkında 507 maddelik taciz listesi hazırlayan 9. sınıf öğrencilerini okul kampüsündeki yatakhanede darbetti.

Kamuoyunda infial yaratan durum ardından söz konusu listeyi hazırlayan öğrencilerin aileleri tarafından Ankara Fen Lisesi'ne nakledildiği belirtildi.

İstanbul Erkek Lisesi mezunu kadınlar, tacize uğrayan öğrenciler için bir destek bildirisi yayınladı. Bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Sarı Siyah Kız Kardeşlerimiz,

Son günlerde okulumuzda yaşanan insanlık dışı olaylar, yalnızca sizleri değil; bu kurumun hafızasında, değerlerinde ve geleneğinde büyümüş biz mezunları da derinden sarsmıştır. Bu satırları, yanınızda olduğumuzu; sesinizin, cesaretinizin ve haklı mücadelenizin arkasında dimdik durduğumuzu ilan etmek için yazıyoruz.

Kadını eşit değerde görmeyen bu yapının toplumsal bir sorun olduğunu ve hep birlikte bu insanlık mücadelesinde bir duruş sergilemek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Failler uzaklaşmış olabilir, ama herkes bilmelidir ki bu zihniyetteki hiç kimsenin bu okulda yeri yoktur.

İstanbul Erkek Lisesi’ni değerli kılan; kuşaklar boyunca aktarılan ahlak anlayışı, vicdan, karşılıklı saygı ve insan onuruna bağlılıktır. Bu değerler hiçbir gerekçeyle, hiçbir bahaneyle çiğnenemez. Sizlerin yazdığı mektup; yaşadığınız acıya rağmen gösterdiğiniz inanılmaz cesaretin, dayanışmanın ve kararlılığın belgesidir. Suça, şiddete, tacize ve aşağılamaya karşı hakikati dile getirmek, yalnızca bir hak değil; bir toplumun dönüşmesinin de ilk adımıdır. Bu adımı atarak hepimize örnek oldunuz.

Güvende hissetmeniz, haklarınızın korunması, faillerin gerekli yasal süreçlere tabi tutulması ve okulun yeniden güvenilir bir eğitim alanı hâline gelmesi için gereken tüm adımların atılmasını talep ediyoruz ve bunun takipçisi olacağız.

Sarı-siyah, bu okulda zorbalığın, şiddetin, nefretin değil; adaletin, kardeşliğin, vicdanın ve dayanışmanın rengidir. Sevgili kız kardeşlerimiz, bedeniniz, sesiniz, kimliğiniz ve varlığınız değerlidir. Asla ama asla yalnız değilsiniz. Sizi duyan, size inanan, sizinle omuz omuza duran koskoca bir İEL ailesi var. Sarı Siyah’ın güçlü kadınları olarak kalbinizle, cesaretinizle ve duruşunuzla gurur duyuyoruz.

Sonsuz dayanışma ve sevgiyle,

İstanbul Erkek Liseli Mezun Kadınlar (Ablalarınız)"