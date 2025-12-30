İstanbul Erkek Lisesi'ndeki kavgaya ilişkin 20 öğrenciye disiplin cezası

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kasım ayında lisedeki bazı öğrencilerin karıştığı ve kamuoyuna yansıyan olaylara ilişkin idari sürecin tamamlandığı belirtildi.

Dün toplanan Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulunun rehberlik, psikososyal destek ve disiplin süreçlerini birlikte ele alarak konuyu titizlikle değerlendirdiği vurgulanan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonundaki değerlendirme süreci boyunca öğrencilerin psikososyal durumlarının en üst seviyede gözetildiği, "mahremiyetlerinin korunması", "masumiyet karinesi" ve "eğitim hakkının kesintisiz sürdürülmesi" hususlarının temel ilke olarak benimsendiği belirtildi.

20 ÖĞRENCİYE DİSİPLİN CEZASI

Disiplin işlemlerinin fiil-ceza dengesi ve ölçülülük ilkeleri çerçevesinde eğitsel, onarıcı ve sağaltıcı (tedavici) bir yaklaşımla yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 'Disiplin Cezasını Gerektiren Davranış ve Fiiller' başlıklı 164. maddesi çerçevesinde söz konusu olaylarla ilişkisi tespit edilen, sistematik şiddet uygulayan 2 öğrenciye 'örgün eğitim dışına çıkarma', 11 öğrenciye 'okul değiştirme', 7 öğrenciye ise 'okuldan kısa süreli uzaklaştırma' hükümleri içeren, sistematik şiddet olaylarına karışan toplamda 20 öğrenciye disiplin cezaları uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, lisede rehberlik çalışmalarının güvenli okul ikliminin korunması amacıyla halen devam ettiği, eğitim öğretim süreçlerinin tüm yönleriyle huzurlu ve sağlıklı şekilde yürütülmesine dönük her türlü tedbirin okul yönetimince kararlılıkla uygulandığı bildirildi.