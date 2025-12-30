Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul Erkek Lisesi'ndeki kavgaya ilişkin 20 öğrenciye disiplin cezası

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki kavgaya ilişkin 20 öğrenciye disiplin cezası

30.12.2025 10:44:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
İstanbul Erkek Lisesi'ndeki kavgaya ilişkin 20 öğrenciye disiplin cezası

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 25 Kasım'da İstanbul Erkek Lisesi erkek pansiyonunda öğrenciler arasında çıkan kavga iddiaları üzerine okul yönetimi tarafından başlatılan idari soruşturma sonucunda sistematik şiddet olaylarına karışan 20 öğrenciye disiplin cezası verildiğini bildirdi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kasım ayında lisedeki bazı öğrencilerin karıştığı ve kamuoyuna yansıyan olaylara ilişkin idari sürecin tamamlandığı belirtildi.

 

Dün toplanan Fatih İlçe Öğrenci Disiplin Kurulunun rehberlik, psikososyal destek ve disiplin süreçlerini birlikte ele alarak konuyu titizlikle değerlendirdiği vurgulanan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonundaki değerlendirme süreci boyunca öğrencilerin psikososyal durumlarının en üst seviyede gözetildiği, "mahremiyetlerinin korunması", "masumiyet karinesi" ve "eğitim hakkının kesintisiz sürdürülmesi" hususlarının temel ilke olarak benimsendiği belirtildi.

 

20 ÖĞRENCİYE DİSİPLİN CEZASI

 

Disiplin işlemlerinin fiil-ceza dengesi ve ölçülülük ilkeleri çerçevesinde eğitsel, onarıcı ve sağaltıcı (tedavici) bir yaklaşımla yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, "Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 'Disiplin Cezasını Gerektiren Davranış ve Fiiller' başlıklı 164. maddesi çerçevesinde söz konusu olaylarla ilişkisi tespit edilen, sistematik şiddet uygulayan 2 öğrenciye 'örgün eğitim dışına çıkarma', 11 öğrenciye 'okul değiştirme', 7 öğrenciye ise 'okuldan kısa süreli uzaklaştırma' hükümleri içeren, sistematik şiddet olaylarına karışan toplamda 20 öğrenciye disiplin cezaları uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.

 

Açıklamada, lisede rehberlik çalışmalarının güvenli okul ikliminin korunması amacıyla halen devam ettiği, eğitim öğretim süreçlerinin tüm yönleriyle huzurlu ve sağlıklı şekilde yürütülmesine dönük her türlü tedbirin okul yönetimince kararlılıkla uygulandığı bildirildi.

 

İlgili Konular: #İstanbul Erkek Lisesi

İlgili Haberler

İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinden kadın cinayetleri için sessiz yürüyüş
İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinden kadın cinayetleri için sessiz yürüyüş İstanbul’da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in katledilmesine karşı öğrenciler tepki eylemlerine devam ediyor. İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri siyah giyinerek yürüyüş yaptı.
İstanbul Erkek Lisesi'ndeki soruşturma tamamlandı: 'Taciz yok, sistematik şiddet var'
İstanbul Erkek Lisesi'ndeki soruşturma tamamlandı: 'Taciz yok, sistematik şiddet var' İstanbul Erkek Lisesi'nde 24-25-26 Kasım tarihlerinde yaşanan ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran "taciz" ve "şiddet" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma süreci tamamlandı. İnceleme sonucunda, kamuoyuna yansıyan "taciz" iddialarının gerçeği yansıtmadığı, olayın planlı ve organize bir "şiddet" vakası olduğu öne sürüldü.
İstanbul Erkek Lisesi mezunlarından açıklama: ‘Taciz listesi hazırlayanlar okuldan alındı’
İstanbul Erkek Lisesi mezunlarından açıklama: ‘Taciz listesi hazırlayanlar okuldan alındı’ Ülkenin hem en köklü hem de en önemli liselerinden olan İstanbul Erkek Lisesi'nde bir skandal yaşandı. İddiaya göre 9'uncu sınıftaki erkek öğrenciler kız öğrenciler hakkında cinsel içerikli ve tacizle tehdit eden bir liste hazırladı. Bunun üzerine 11'inci sınıf öğrencileri 9'uncu sınıf öğrencilerini darp etti. Kız öğrenciler yaptıkları açıklamada erkek öğrenciler tarafından "ölüm tehdidine taciz ve tecavüzü normalleştirmeye varan ifadeler"e maruz bırakıldıklarını aktardı. Öğrenci Birliği de yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Diğer yandan taciz listesi hazırlayan öğrencilerin okuldan alındığı iddia edildi.