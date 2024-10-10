İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinden kadın cinayetleri için sessiz yürüyüş

İstanbul’da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in katledilmesine karşı öğrenciler tepki eylemlerine devam ediyor. İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri siyah giyinerek yürüyüş yaptı.

İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinden kadın cinayetleri için sessiz yürüyüş
Abone Ol google-news
Rengin Temoçin
Yayınlanma: 10.10.2024 - 16:32

İstanbul’da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in yarım saat arayla katledilmesinin ardından üniversite ve lise öğrencileri kadın cinayetlerine tepki göstererek yurt genelinde eylemler yapıyor. İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri siyah giyinerek öldürülmüş 50 kadının fotoğrafıyla beraber Çemberlitaş’a yürüdü.

Yurttaşlar yapılan protestoya alkışlarla destek verdi. 


İlgili Haberler

Vahşet haberlerinin ardından partilerden ortak önerge: Komisyon kurulacak

Vahşet haberlerinin ardından partilerden ortak önerge: Komisyon kurulacak
Türkiye'nin konuştuğu vahşette acı gelişme: Cinsel istismara ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek hayatını kaybetti

Türkiye'nin konuştuğu vahşette acı gelişme: Cinsel istismara ve şiddete uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebek hayatını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler