İstanbul Erkek Lisesi öğrencilerinden kadın cinayetleri için sessiz yürüyüş
İstanbul’da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in katledilmesine karşı öğrenciler tepki eylemlerine devam ediyor. İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri siyah giyinerek yürüyüş yaptı.
İstanbul’da İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’in yarım saat arayla katledilmesinin ardından üniversite ve lise öğrencileri kadın cinayetlerine tepki göstererek yurt genelinde eylemler yapıyor. İstanbul Erkek Lisesi öğrencileri siyah giyinerek öldürülmüş 50 kadının fotoğrafıyla beraber Çemberlitaş’a yürüdü.
Yurttaşlar yapılan protestoya alkışlarla destek verdi.
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