İstanbul Esenler'de 3 katlı binada yangın paniği!

Esenler’de 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul Esenler'de 3 katlı binada yangın paniği!
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İHA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:46

Esenler’de 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede çatıya sirayet etti.

Yangın sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AYRINTILAR GELECEK...


Etiketler: #Yangın #Esenler

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