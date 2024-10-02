İstanbul Esenler'de 3 katlı binada yangın paniği!

Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:46

Güncelleme: 02.10.2024 - 09:51

Esenler’de 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede çatıya sirayet etti.

Yangın sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AYRINTILAR GELECEK...