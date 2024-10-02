İstanbul Esenler'de 3 katlı binada yangın paniği!
Esenler’de 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Esenler’de 3 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın kısa sürede çatıya sirayet etti.
Yangın sonrası bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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