İstanbul Esenler'de pes dedirten hırsızlık! 1 ay önce açılan mağazadan 'oyun konsolu' çaldılar: Piyasa değeri 250 bin lira...

Yayınlanma: 08.03.2025 - 13:35

Güncelleme: 08.03.2025 - 13:36

Esenler Mimar Sinan Mahallesi'nde 7 Mart gece saat 03.15 sıralarında 3 kişi, yaklaşık 1 ay önce açılan mağazanın önüne otomobille geldi.

Şüphelilerden 2 tanesi levye yardımı ile dükkanın kepenklerini kırmaya çalışırken diğer şüpheli ise gözcülük yaptı. Şüpheliler yaklaşık 2 dakika içerisinde kepenkleri kırıp mağazaya girdi.

Mağaza içerisinden çok sayıda PlayStation 5, oyun konsolu ve oyun çalan şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemelerin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'250 BİN LİRAYA YAKIN ZARARIMIZ VAR'

Mağaza ortaklarından Esat Koç, "Gece saat 03.30 sıralarında Esenler'deki oyun konsol mağazamızda hırsızlık oluyor. Levyeyle kepengi kırıp dükkanın içine giriyorlar. Hatta geldikleri otomobille başka otomobillere yol veriyorlar. Play Station, oyun konsolu ve oyun çalıyorlar. 250 bin liraya yakın zararımız var. Polis ekipleri işin peşinde. İnşallah bulacaklar" dedi.