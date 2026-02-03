Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul Esenyurt'ta 14 katlı binada yangın: Dumandan etkilenenler var!

İstanbul Esenyurt'ta 14 katlı binada yangın: Dumandan etkilenenler var!

3.02.2026 08:44:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İstanbul Esenyurt'ta 14 katlı binada yangın: Dumandan etkilenenler var!

Esenyurt'ta 14 katlı binanın 5'inci katındaki apartman boşluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edilirken, 4 kişi dumandan etkilendi.

Talatpaşa Mahallesi 1046 Sokak'taki 14 katlı binanın 5'inci katındaki apartman boşluğunda saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevlerin büyümesiyle yoğun duman kısa sürede bina içerisine yayıldı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri, ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürülürken, bina içerisine dolan yoğun duman tahliye edildi.

Yoğun dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta ayakta tedavi edildi. Yangınının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Yangın #Esenyurt #apartman

İlgili Haberler

Sivas'ta 2 katlı evde yangın: 26 kedi hayatını kaybetti!
Sivas'ta 2 katlı evde yangın: 26 kedi hayatını kaybetti! Sivas'ta kedilerin beslenildiği iki katlı müstakil evde çıkan yangında 26 kedi öldü.
Başakşehir'den alevler yükseliyor! Sanayi sitesinde korkutan yangın
Başakşehir'den alevler yükseliyor! Sanayi sitesinde korkutan yangın Başakşehir'de Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Büyük hasar oluşan iş yerinin alev alev yandığı anları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Yangın müdahale etmek için gittiler: Silahla vurulan 2 kişinin cesedini buldular!
Yangın müdahale etmek için gittiler: Silahla vurulan 2 kişinin cesedini buldular! İstanbul Esenler’de bir iş yerindeki yangın ihbarı üzerine adrese giden ekipler, 2 kişinin cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede şahısların silahla vurulduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.