Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Esenler'de yangın: 2 kişinin cesedine ulaşıldı!

Son Dakika... Esenler'de yangın: 2 kişinin cesedine ulaşıldı!

2.02.2026 20:19:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Son Dakika... Esenler'de yangın: 2 kişinin cesedine ulaşıldı!

Esenler Tuna Mahallesi’nde bir iş merkezinde çıkan yangında ekipler tarafından binanın içinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Esenler Tuna Mahallesi’nde bir iş merkezinde çıkan yangında ekipler tarafından binanın içinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İlgili Konular: #Yangın #Esenler