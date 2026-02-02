Son Dakika... Esenler'de yangın: 2 kişinin cesedine ulaşıldı!

Esenler Tuna Mahallesi’nde bir iş merkezinde çıkan yangında ekipler tarafından binanın içinde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
İtfaiye ve polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
