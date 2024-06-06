İstanbul Esenyurt'ta 'aile' vahşeti! Gürültü yaptığı için kendisini uyaran kardeşini öldürdü

Esenyurt’ta, aynı binada altlı üstlü oturan iki kardeş arasında, yüksek ses nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası ağabey, evinde bulunan silahla kardeşini vurdu. Yaralı Erhan İba, olay yerinde hayatını kaybederken ağabeyi Ahmet İba, polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

DHA
Yayınlanma: 06.06.2024 - 21:30
İstanbul Esenyurt'ta 'aile' vahşeti! Gürültü yaptığı için kendisini uyaran kardeşini öldürdü
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Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 1826. Sokak'ta, saat 17.30 sıralarında aynı apartmanda altlı üstlü oturan iki kardeşten Erhan İba (35), üst katta oturan ağabeyi Ahmet İba'nın yanına giderek gürültü yaptıklarını söyledi.

Bunun üzerine iki kardeş arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada, ağabey Ahmet İba, evdeki silahını alarak kardeşine Erhan İba'ya iki el ateş etti. Sesleri duyan komşular, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, Erhan İba’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise kardeşini öldüren Ahmet İba’yı olayda kullandığı silahla birlikte polis merkezine götürdü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Erhan İba’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cenazenin çıkarıldığı sırada, aile yakınları sinir krizi geçirdi.


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