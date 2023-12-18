İstanbul Eyüpsultan'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı: 1 ölü 31 yaralı

Yayınlanma: 18.12.2023 - 07:02

Güncelleme: 18.12.2023 - 07:03

Feci kaza, saat 04.00 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Odayeri mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Edirne istikametine seyir halinde olan 22 AAH 806 plakalı yolcu otobüsü ile plakası belirlenemeyen TIR çarpıştı.

MUAVİN HAYATINI KAYBETTİ

Kazadan önce TIR'ın bariyerlere çarparak kaza yaptığı, yolcu otobüsünün ise TIR'a çarptığı iddia edildi. Kazada otobüsün muavini Halil Atay (26) hayatını kaybederken, 31 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ İTFAİYENİN ÇALIŞMASI İLE KURTARILDI

İtfaiye ekipleri direksiyon kabininde sıkışan şoförü kurtarmak için çalışma başlattı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, otobüs şoförü uzun süren çalışmaların ardından kurtarıldı. Kaza nedeniyle otoyoldaki trafik uzun bir süre tek şeritten sağlandı.

Otobüste bulunan yolculardan Rüştü Ünlü, "Biz Ankara'dan Edirne'ye gidiyorduk. 10 dakika kadar önce dinlenme tesislerinde mola verdik. Daha sonra yola çıktık. 10 - 15 dakika sonra ağır patlama sesi gibi bir ses geldi. Yani otobüs hiç frene basmadı. Sonra zaten olan oldu. Bir kişi öldü, yaralılar var, şoförün de bacağı kırık. TIR bariyere vurmuş ve dışarı çıkmış ama 'durun' diye işaret vermiş. Diğer TIR'lar durmuşlar ama bizim otobüs durmamış. Ortadan girmiş TIR'a" dedi.

Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.