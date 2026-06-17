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İstanbul Fatih’te seri hırsız suçüstü yakalandı! 25 yıl kesinleşmiş cezası çıktı

İstanbul Fatih’te seri hırsız suçüstü yakalandı! 25 yıl kesinleşmiş cezası çıktı

17.06.2026 11:20:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul Fatih’te seri hırsız suçüstü yakalandı! 25 yıl kesinleşmiş cezası çıktı

İstanbul Fatih'te farklı tarihlerde 4 ayrı iş yerinden para ve tütün mamulleri çaldığı tespit edilen azılı hırsızlık şüphelisi F.M., emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu suçüstü yakalandı. Yapılan detaylı incelemede hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen 40 yaşındaki şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Fatih'te farklı tarihlerde 4 iş yerinden para, tütün mamulleri ve çeşitli ürünler çaldığı belirlenen şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen F.M. tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Fatih'te meydana gelen iş yerinden hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 3 Mayıs ile 31 Mayıs'ta Haseki Sultan Mahallesi'nde bulunan iş yerlerinden tütün mamulleri, para ve çeşitli ürünlerin çalındığı, 11 Haziran'da ise Seyyid Ömer Mahallesi'ndeki bir iş yerinden para çalındığı, 15 Haziran'da ise Şehremini Mahallesi'nde bulunan bir marketten para ve tütün mamulleri çalındığı belirlendi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen F.M. (40), 15 Haziran pazartesi günü çok sayıda tütün mamulüyle suçüstü yakalandı.

TUTUKLANDI

Yapılan incelemelerde şüphelinin hırsızlık suçlarından arandığı ve hakkında toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M., 'İş yerinden hırsızlık' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

İlgili Konular: #hırsız #Fatih