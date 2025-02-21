Önseçim adaylığını duyurmasının ardından: İmamoğlu'nun ilk adresi Fatih oldu
CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için önseçim başvurusunda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehzdebaşı Cami'nde Cuma namazı kıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığının belirleneceği önseçime başvuru yaptıktan sonra Cuma namazını İstanbul'un Fatih İlçesi'nde bulunan Şehzdebaşı Cami'nde kıldı.
O anları CHP Fatih İlçe Başkanı Yavuz Nazlıgül şu sifadelerle sosyal medya hesabından paylaştı:
"Yola çıkıyoruz. Sevgili Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte cuma namazımızı Şehzadebaşı Camiinde kıldık. Çıkmış olduğumuz bu yolda Allah yolumuzu açık eylesin."
Etiketler: #CHP #Ekrem İmamoğlu #ön seçim
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