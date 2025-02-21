Önseçim adaylığını duyurmasının ardından: İmamoğlu'nun ilk adresi Fatih oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için önseçim başvurusunda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şehzdebaşı Cami'nde Cuma namazı kıldı.

Önseçim adaylığını duyurmasının ardından: İmamoğlu'nun ilk adresi Fatih oldu
Abone Ol google-news
ANKA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 20:20

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığının belirleneceği önseçime başvuru yaptıktan sonra Cuma namazını İstanbul'un Fatih İlçesi'nde bulunan Şehzdebaşı Cami'nde kıldı.

O anları CHP Fatih İlçe Başkanı Yavuz Nazlıgül şu sifadelerle sosyal medya hesabından paylaştı:

"Yola çıkıyoruz. Sevgili Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte cuma namazımızı Şehzadebaşı Camiinde kıldık. Çıkmış olduğumuz bu yolda Allah yolumuzu açık eylesin."


Etiketler: #CHP #Ekrem İmamoğlu #ön seçim

İlgili Haberler

İmamoğlu resmen aday adayı: İlk açıklama Cumhuriyet’e

İmamoğlu resmen aday adayı: İlk açıklama Cumhuriyet’e
Son Dakika... İmamoğlu'nun ön seçim adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı

Son Dakika... İmamoğlu'nun ön seçim adaylığı için toplanan imza sayısı açıklandı
İmamoğlu 'adaylık' başvurusunu yaptı: 'Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımı...'

İmamoğlu 'adaylık' başvurusunu yaptı: 'Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımı...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler