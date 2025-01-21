İstanbul Fatih'te iş yerine silahlı saldırı: 3 kişi yakayı ele verdi!
Fatih’te motosikletli saldırganlar bir iş yerine kurşun yağdırdı. Kısa sürede yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Fatih’te bir iş yerinde 19 Ocak 2025’te saat 05.15 sıralarında, alacak-verecek meselesi yüzünden 2 şahıs motosikletle iş yerine geldi. Arkada oturan şahıs video çekerken, öndeki şahıs 5 el ateş açtı.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Saldırının ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 3 şüphelinin kimliği tespit edildi. Eyüpcan Ç. (20), Selim B. (27) ve 2 suç kaydı bulunan Abdulah C. D. (21), Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarının ardından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Silahlı saldırı anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin önündeki saldırganın tabancayla ateş ettiği, arkadaki suç ortağının ise o anları kaydettiği görülüyor.
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