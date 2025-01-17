Fatih’te iş yerine uyuşturucu baskını: 38 kilo 740 gram metamfetamin ele geçirildi

Yayınlanma: 17.01.2025 - 13:01

Güncelleme: 17.01.2025 - 13:01

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'ın Fatih ilçesi Koca Mustafa Paşa Mahallesi’nde bir iş yerinde uyuşturucu üretildiği ve ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda toplam 7 kilo 30 gram metamfetamin ve 31 kilo 710 gram sıvı metamfetamin ile bin 615 Türk lirası ele geçirildi.